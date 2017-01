SWAH-esh é grande

Nem a ausência de um ‘r’ na pronúncia ‘SWAH-esh’, aconselhada por Elias A. Lopez aos leitores do ‘The New York Times’, faz esquecer que raros seriam os portugueses vítimas de incorreções num obituário na edição impressa do diário norte-americano.A proximidade entre Soares e figuras há muito desaparecidas do socialismo, como Willy Brandt, François Mitterrand, Bettino Craxi e Andreas Papandreou, pode justificar alguma da atenção que a morte do estadista português mereceu na Europa.Mas ainda mais relevante é o facto de o Mundo despedir-se de um protagonista do século XX, daqueles que a passagem do tempo vai tornando cada vez mais escassos.Mário Soares teve Portugal a seus pés, mas foi um cidadão do Mundo. É improvável que nos anos mais próximos outro político nacional tenha um erro na pronúncia do seu nome no ‘The New York Times’.