Talvez mude o sistema, até podem ir-se alguns anéis, mas fica o Dost

Nem todos os anos vem um central do Barça e um lateral do Real Madrid.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Os três centrais são o verão do descontentamento leonino, o que não demove Jorge Jesus de testar o sistema alternativo. Para fazer diferente da época em que Rui Patrício foi buscar a bola ao fundo das redes tantas vezes quanto o congénere do Boavista e em que nenhum lateral chegou aos calcanhares das campeãs Rita Fontemanha e Joana Marchão, chegaram seis defesas, salvando-se o uruguaio Coates.



Não é todos os anos que vem um defesa-central do Barcelona e um defesa-lateral (por empréstimo) do Real Madrid e, embora Mathieu não seja Gerard Piqué e Fábio Coentrão esteja aquém de Marcelo, há margem para que algo mude, sobretudo se tudo ficar igual no número de centrais.



O meio-campo é uma incógnita, face à possível saída dos campeões europeus Adrien Silva e William Carvalho, indexada ao play-off da Champions, cujo desfecho cedo definirá a saúde financeira e anímica. O plantel foi bem reforçado com o combativo argentino Battaglia e o jovem maestro Bruno Fernandes, mas a possível perda de anéis pode ainda agravar-se com uma proposta irrecusável por Gelson Martins.



Se a magia do extremo continuar na direita, agora com o argentino Acuña na esquerda, e Iuri Medeiros pronto a aproveitar minutos, Alvalade pode esperar muitos golos. À frente fica Bas Dost e, além do vídeo-árbitro, o holandês tem uma guarda de honra em que se mantêm o imparável Daniel Podence e o rematador Alan Ruiz, reforçada pelo veterano Doumbia e pelo prometedor Gelson Dala. Com um ataque destes, talvez dê para jogar com três defesas centrais. Muito de vez em quando.



Excluídos do Evangelho segundo Jorge Jesus

Francisco Geraldes lia ‘Ensaio sobre a Cegueira’ enquanto Matheus Pereira, menos bibliófilo embora evangélico, consultava o telemóvel. Foi uma imagem emblemática do estágio na Suíça, adivinhando-se o alheamento de jovens que já se viam fora do plantel principal.



Num clube que tem a formação no ADN e cujos adeptos preferem "os da Academia", não espantou que o leitor de Saramago tivesse direito a uma enorme ovação na apresentação do plantel, mesmo já a caminho do Rio Ave, tal como o brasileiro da Caparica foi acarinhado antes de rumar a Chaves.



Com o presidente e o treinador pressionados pela falta de títulos, tudo muda. Da formação, além de Rui Patrício e dos transferíveis Adrien e William, restam Tobias Figueiredo, Palhinha, Iuri Medeiros, Podence e Gelson Martins, dos quais só o último será titular indiscutível.



Quando o treinador do Sporting estava no Benfica ficou famoso o aviso de que os jogadores da formação teriam de nascer dez vezes para substituírem Matic. Agora deve haver leituras da Bíblia em Alcochete para os jovens aprenderem a imitar o Lázaro que, naquele tempo, foi despertado por Jesus.



Melhorar a época em que disputou a Bota de Ouro com Messi parece utopia, mas os golos ao Mónaco e Fiorentina mostram que os leões têm um expoente de ética protestante aplicada ao futebol.



O argentino é a segunda contratação mais cara do clube (atrás de Bas Dost). Após um ano em que Bryan Ruiz não fez algo de esquerda, Acuña é o contrapeso ao extremo-direito Gelson Martins.



Nem sequer está no plantel principal, mas o central formado no Fenerbahçe e recrutado ao Alcanenense entusiasma Jesus. Se Mathieu e André Pinto tiverem lesões é provável que o ex-júnior turco dê o salto da equipa B.