Talvez o gato saiba explicar

Donald Trump explicou ao Mundo que sofre de germofobia, ou seja, o medo de ser exposto a micróbios e de ser contaminado por germes.Assim fez depois de a pós--verdade ter dado lugar ao pós-jornalismo, com a divulgação no site Buzzfeed de um memorando com "alegações específicas inconfirmadas, e potencialmente inconfirmáveis, de contactos entre a equipa de Trump e operacionais russos, e descrições gráficas de supostos atos sexuais documentados pelos russos".A passagem mais notável envolve a contratação de prostitutas para urinarem à frente de Trump na cama da suite presidencial do hotel moscovita em que o casal Obama dormira. Uma alegada perversão ainda mais grave por os serviços secretos russos terem "microfones e câmaras escondidas para gravarem tudo o que querem".Mesmo para quem queira acreditar que o entusiasmo de Donald Trump por ‘chuva dourada’ e o ódio ao antecessor superam o medo dos germes, fica a pergunta: os microfones e câmaras também terão gravado Barack Obama? O ex-agente britânico que terá escrito o documento poderia esclarecer, mas como entretanto fugiu resta inquirir o gato que ele deixou para trás.