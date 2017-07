Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tancos

Que o Governo se faça à chuva em vez de tentar passar entre os pingos.

Por Magalhães e Silva | 00:30

No fim dos anos sessenta, um colega de faculdade comentava, com alguma acidez, que nunca iria perceber o subsídio de risco que era pago à polícia de choque. Dizia ele: "Então andam a fazer o gostinho ao dedo e ainda lhes pagam por isso?".



Vem isto a propósito do episódio de Tancos e da linguagem "Conselheiro Acácio no seu melhor" com que, no espaço político-mediático, se fala das Forças Armadas, linguagem cheia de venerações e de vossas excelências, quando os homens, salvas cada vez mais raras exceções, fazem o que gostam e vivem disso. Nada contra, tudo a favor. Acabe-se é com um excesso de respeito e unção, que teve sentido quando a guerra era perigo e modo habitual e diário de fazer política.



Espanta-me, por isso, que estando em causa a guarda de um paiol, em unidade com centenas de homens, se fale em falta de investimento, em vídeo e em reparação de redes, e, à boleia, nas forças armadas em geral, quando patrulhada a zona, vinte e quatro sobre vinte e quatro horas, teria entrado no paiol só quem a guarda quisesse. E que, na hora, não tenha o PM vindo ao horário nobre, a informar o País de tudo isto, com imediata demissão das chefias, as do Estado Maior, e as outras.