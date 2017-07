Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tanto barulho por nada

Bastava terem esperado meia dúzia de dias para verem tudo voltar ao normal.

Por Paulo Fonte | 00:30

Tudo está bem quando acaba bem. Os comandantes voltaram aos seus postos, os ladrões fizeram um favor ao limparem os paióis de material obsoleto, o relatório foi executado com brio militar, o chefe do Estado Maior do Exército e o ministro da tutela congratulam-se por mais uma missão bem-sucedida.



Logo, não se percebe aqueles que exigem cabeças servidas em bandejas de prata.



No final, com a conclusão de que a guerra aos roubos está perdida, de que não existe capacidade para vigiar as instalações, a estratégia é a de dispersar o material por outros quartéis. Simples e eficaz. E até as duas baixas desta história de verão só se deveram a atitudes extemporâneas dos intervenientes, tenentes-generais indignados com as decisões superiores.



Bastava terem esperado meia dúzia de dias para verem tudo voltar ao normal, com os comandantes exonerados a retomarem as suas funções.



A vida castrense rege-se por códigos muito próprios. Coisas deles, pensarão muitos. Mas o caso toma outras proporções quando o País é alvo de chacota.



Troça e estupefação por a culpa morrer sem ninguém a seu lado. Estrangeirices. Gente rigorosa esta, sempre com a mania da responsabilização.