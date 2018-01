Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxas dos aquários por água abaixo?

A taxa dos aquários existe no papel, mas o Ministério da Agricultura diz que não é cobrada a ninguém.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Descansem os apreciadores da beleza tranquila dos mares e oceanos. Descansem as marisqueiras e as lojas de animais. O Ministério da Agricultura já veio dizer que a taxa de 50 euros que se encontra consagrada na portaria 385-A/2017 e que foi publicada no dia 28 de dezembro para quem detenha "espécies aquícolas em cativeiro com fins ornamentais" não se aplica a quem tenha aquários.



A explicação foi dada depois de soarem as campainhas no gabinete de Capoulas Santos. Mas, se como defende o ministério, existe uma isenção para os "estabelecimentos de venda de animais de companhia e aquários comerciais ou particulares", a pergunta que se coloca é: a quem é que se aplica esta licença?



Se não é para quem vende animais, nem para quem tem aquários é para quem? O desmentido não serenou os ânimos. E algumas interpretações legitimam mesmo a chamada "taxa dos aquários".



Alguns defendem que a isenção consagrada no artigo 60 do decreto-lei 112/2017 diz respeito à permissão para instalação. Mas uma vez instalado o aquário, a sua manutenção com os respetivos "habitantes" estará sujeita ao pagamento dos tais 50 euros por ano.



A verdade é que o orçamento do Ministério da Agricultura para 2018 subiu 49% (mais 487 milhões de euros), com um reforço substancial das contas do Instituto para a Conservação da Natureza, a quem compete realizar ações de fiscalização deste tipo de infraestruturas.



Mas é praticamente impossível saber quanto foi orçamentado de receita atribuível a esta "taxa dos aquários", uma vez que tal não se encontra discriminado no orçamento do ministério.



Seja como for, Mário Centeno, que assina esta portaria em conjunto com o secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, não ficará agradado com esta falta de receita.



PURO VENENO

Dona da Lusófona contra o Fisco

A Cofac - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, dona da Universidade Lusófona reclama a tentativa de cobrança de cerca de 400 mil euros por parte do Fisco. A ação entrou no dia 4 no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.



Balsemão com Barroso

Na última semana do ano, Francisco Balsemão almoçou com Durão Barroso. O encontro, no restaurante da Fundação Champalimaud, teve as eleições do PSD no cardápio.



Passos Coelho na Casa dos Pobres

Já demissionário da liderança do PSD, Passos Coelho ainda honra alguns compromissos. Foi ao almoço de Reis da Concelhia de Coimbra, que teve lugar em S. Martinho do Bispo... na Casa dos Pobres.



Operação Fizz no capital do BCP

A Sonangol não terá ido ao aumento de capital do Millennium BCP como forma de mostrar o seu repúdio pela falta de resolução do processo que envolve o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.



Um jantar difícil de digerir

Foi um jantar de Natal difícil de digerir o promovido pela antiga gestão da Infraestruturas de Portugal. Com a presença do ex-presidente António Ramalho (atual líder do Novo Banco) foi, para alguns, incómodo ouvir as gargalhadas face aos insucessos da atual liderança.



Negócios estrangeiro

Altice e o fogo

António Costa prometeu e cumpriu: telemóveis só da Vodafone

Em julho, no debate do Estado da Nação, António Costa, fez duras críticas à Altice a propósito do serviço de comunicações durante a após os fogos de Pedrógão Grande. O primeiro-ministro foi claro ao dizer que "já escolhi a minha operadora". No final de 2017 a ameaça foi concretizada. O Gabinete de Costa fechou um acordo com a Vodafone com a duração de 30 meses (dois anos e meio) por um valor de 74 mil euros. A operadora fica obrigada a fornecer todos os terminais necessários, sem custos adicionais, e em caso de avaria, compromete-se a dar um telemóvel novo em 12 horas.



O cromo da semana

O ex-secretário de Estado das Comunidades e apoiante de Santana Lopes, José Cesário, estava divertidíssimo na passagem do ano.