Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teatro de marionetas

Jornalistas são marionetas da Protecção Civil e do Governo?

Por João Pereira Coutinho | 00:30

A Protecção Civil e o governo não querem que os bombeiros falem com os jornalistas. Percebe-se. Os bombeiros estão metidos no inferno dos fogos – e eles sabem, juntamente com as populações, o que custa a incompetência do Estado. Calados e obedientes, cumpre-lhes comunicar para a sede; depois, a sede comunica aos jornalistas a informação ‘relevante’.



Dizer que isto é uma comédia seria um insulto aos comediantes. Mas não é um insulto perguntar se os jornalistas estão dispostos ao papel de marionetas, comparecendo aos ‘boletins’ como gado obediente.



Em países onde a liberdade de imprensa não é verbo de encher, a Protecção Civil ficava a falar sozinha. Em Portugal, não é de excluir que os profissionais do ramo, depois de insultados na cara, compareçam em Carnaxide para que o vexame continue.



Os líderes autoritários não nascem por acaso; eles precisam de uma cultura de submissão para prosperarem.