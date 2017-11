Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temos todos de mudar os hábitos

Portugueses têm de se mentalizar para o uso racional da água e dos recursos piscícolas.

Por Edgardo Pacheco | 00:30

O Governo português demora a tomar uma decisão definitiva sobre os quantitativos de captura de sardinha. A Câmara Municipal de Viseu precisa de uma fila de camiões autotanques com água para abastecer a população. O especialista Filipe Duarte Santos diz que é absurdo usar-se água potável nas sanitas.



O circunspecto ‘Le Monde’ defende, em editorial, que a UE devia proibir o Glifosato por ser provavelmente cancerígeno. E duas crianças portuguesas juntam-se a outros amiguinhos na UE para levar vários países a tribunal por práticas de poluição.



Estes são eventos registados numa única semana e são bem a prova de que, em matéria de política de ambiente e de alimentação, andamos todos a assobiar para o ar com o precipício a meia dúzia de metros. E, espantosamente, não se vê, por parte do Estado português e da sociedade civil a mínima preocupação em desenvolver campanhas de sensibilização da população para a gestão inteligente dos nossos recursos naturais.



Não falamos de campanhas pontuais e desgarradas num ou noutro concelho. Falamos de estratégias nacionais planeadas a curto, a médio e a longo prazo, destinadas à população em geral e não apenas – como de costume - aos mais novos.



Toda a sociedade terá de perceber que é absurdo (no séc. XXI) levar os stocks de algumas espécies piscícolas à exaustão (quando no mar existem outras menos exploradas e gastronomicamente interessantes), assim como terá de aprender a usar a água em tempos de escassez.



Portugal até tem alguns exemplos de campanhas públicas eficazes na gestão dos resíduos sólidos, pelo que é só copiar os bons exemplos. Enquanto não for tarde demais.