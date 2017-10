Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempo esgotado

Tempo não joga a favor do ministro. Polícias vão dar resposta em breve.

Por Paulo Rodrigues | 00:30

Por razões conhecidas, Constança Urbano de Sousa já não é ministra da Administração Interna, mas os problemas da PSP continuam por resolver.



Há uns dias, a PSP publicou uma lista de promoções a Comissário. Um processo conturbado, existindo muitas dúvidas sobre a sua legitimidade e sobre o respeito pelas garantias que a lei dá a todos os interessados.



Este é um exemplo do menosprezo constante que as entidades competentes têm vindo a demonstrar pela maioria dos polícias, agravado nas categorias de chefes e agentes.



O tempo que os concursos a chefes principais e coordenadores e a agentes coordenadores levam sem estarem concluídos devia envergonhar os principais responsáveis.



Os polícias têm acatado todo o tipo de exigências, mesmo estando perante uma instituição mergulhada em desmotivação, falta de esperança e revolta, mas não podem aceitar, jamais, que o poder político coloque a sua dignidade na lama.



O atual ministro, Eduardo Cabrita, tem aqui muitas matérias para concretizar, mas o tempo não lhe é favorável, já que, nas próximas semanas, os polícias serão obrigados a dar a resposta à altura do tratamento a que têm sido sujeitos.



Desta vez, a culpa terá de ser assumida pelos verdadeiros responsáveis.