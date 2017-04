Teorias à volta do antijogo

Nada de criticável. Apenas e só estratégias que variam de acordo com os interesses, assim como a dimensão da contestação varia de acordo com a grandeza dos queixosos. É óbvio que a esmagadora maioria dos "pequenos" recorre a estratégias para queimar tempo, sempre que os ventos lhes correm favoráveis. Convenhamos que este não é um expediente exclusivo de equipas com orçamentos inferiores, pois não deixámos de ver Casillas a "arrefecer" o jogo do clássico na Luz com demoras na reposição da bola ou quedas no relvado para prolongar o ‘tempo da defesa’.Nada de criticável. Apenas e só estratégias que variam de acordo com os interesses, assim como a dimensão da contestação varia de acordo com a grandeza dos queixosos.

O V. Setúbal tem tido enorme impacto na época dos grandes. Ontem mesmo jogou com o Sporting, a quem já antes retirara a oportunidade de disputar o play-off da Taça da Liga.Foi ainda a única equipa que não perdeu com Benfica e FC Porto, tendo até imposto uma comprometedora derrota aos tricampeões. Roubou também aos dragões a oportunidade destes subirem à liderança, frustração mal digerida pelos candidatos que acusaram os sadinos de antijogo.Esse continua a ser um argumento utilizado contra a equipa de José Couceiro (Jesus também o usou) e esgrimido pelos portistas como uma das razões para não estarem à frente do campeonato.Na altura, o Record fez as contas e concluiu que apesar do total de paragem de 16,14 minutos, o FC Porto-V. Setúbal ainda foi um dos jogos com um tempo útil de jogo superior à média da Liga. Nesse desafio, o árbitro deu 12 minutos de tempo extra, sobrando assim 4 minutos de desperdício.