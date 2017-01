Teorias inevitáveis

O relator do maior e talvez mais complexo processo de corrupção que o Supremo Tribunal Federal do Brasil já analisou morreu, depois de ameaças, num acidente de avião. A teoria da conspiração não tardou a espalhar-se pela imprensa e redes sociais.Ainda longe de concluída a investigação às causas da queda da aeronave em Paraty, a hipótese de atentado é sustentada pelas palavras do filho de Teori Zavascki meses antes do desastre. Dizia Francisco que "é óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato". Portanto, concluía, "se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar".Independentemente de qual venha a ser o resultado da investigação, o certo é que a Operação Lava Jato vai ser afetada e sofrer atrasos. Zavascki não era só o relator do processo. Era sobretudo o garante da integridade de uma investigação que ameaça os mais poderosos do Brasil. Foi por isso que não hesitou em afrontar o juiz Sérgio Moro quando o magistrado do Paraná decidiu revelar as conversas entre Dilma e Lula. Reservado, Zavascki defendeu até ao fim o segredo de um processo que, admitiu Moro ao saber da morte, "sem ele não teria existido".