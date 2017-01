É uma das características dos nossos dias: a falta de tempo. Por um lado, damos por nós com demasiados compromissos, projetos e combinações, tanto social como profissionalmente.Por outro lado, e mais importante para a gestão do tempo, a nossa atenção é constantemente solicitada por novidades, SMS, emails, telefonemas, etc. E o dia passa muitas vezes sem se fazer nada do que se pretendia – não há tempo. Será? Ter mais tempo para fazer o que queremos tem dois segredos: decidir o que se quer fazer; e fazer mesmo o que se decidiu.Comece pelo que é importante e urgente. Depois agende o que é importante, mas ainda não é urgente, e faça-o no dia agendado. Se fizer isto, sem encher demasiado os dias, o rendimento do seu tempo vai dar um pulo. Se não o fizer, vai continuar a queixar-se de falta de tempo.