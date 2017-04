Testes de aptidão

Um mês e meio depois de ter fugido da cadeia de Caxias – juntamente com dois chilenos que entretanto foram capturados em Espanha –, o luso-israelita Joaquim Bitton Matos voltou agora a dar sinais de vida, para gozar e provocar as autoridades portuguesas através da internet, onde publicou fotografias recentemente.De rosto descoberto e com uma espingarda de assalto M4 (ver infografia) nas mãos, o foragido não revela onde está, mas brinca com o período passado na cadeia – "Jakob chamado ao gradão" – e para que não restem dúvidas colocou o número de recluso (348) na legenda da foto. Joaquim Bitton Matos, o foragido de 33 anos, usou um perfil no Facebook que já tinha antes de ser preso por roubos violentos a clientes de casinos, em novembro de 2015.Na mesma página, um mês depois da fuga de Caxias, o foragido tinha publicado uma mensagem onde afirmava: "Ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória." Recorde-se que Bitton Matos iria começar a ser julgado brevemente. Estava em prisão preventiva.As imagens publicadas pelo fugitivo foram já alvo de comentários de amigos e familiares – e todos alinham no mesmo tom jocoso. Uma mulher com o mesmo apelido do luso-israelita chega mesmo ao ponto de gozar com a reação à fuga: "348 vou ligar para o 112", pode ler-se.O fugitivo responde que "já é muito tarde", seguido de símbolos que significam algo como "de barco ou carro não me param neste planeta". Até ontem Bitton Matos não tinha sido capturado.