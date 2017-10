Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

The Oscar Goes to…

Se nada mudar, o corpo inspetivo da ASAE sofrerá uma redução de 40%.

Por Bruno Figueiredo | 02.10.17

Portugal está de parabéns com mais um importante reconhecimento internacional no setor turístico. Desta feita foi o prémio de melhor destino europeu dos ‘World Travel Awards’.



Este reconhecimento surge uma semana depois de ser aprovada, em Conselho de Ministros, a ‘Estratégia Turismo 2027’, o referencial estratégico para o turismo na próxima década. Assenta em pilares como a simplificação e desburocratização de procedimentos, facilitando-se o licenciamento de novas empresas, por exemplo, nas áreas do alojamento ou da animação turística. Seria expectável que esta estratégia para o turismo fosse acompanhada de uma estratégia para a ASAE, pois num contexto de simplificação dos requisitos de instalação, seria necessário o reforço da fiscalização ao nível dos requisitos de funcionamento das diferentes atividades.



A estratégia ‘ASAE 2027’ simplesmente não existe. Em 10 anos, se nada mudar, o corpo inspetivo da ASAE sofrerá uma redução de 40% e a média de idades superará os 50 anos. Ninguém controlará a qualidade da oferta turística, pois a Direção Geral do Turismo, hoje Instituto Público, perdeu o seu corpo inspetivo para a ASAE, ainda em 2001. Que estratégia é esta?