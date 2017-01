Título passa pelo clássico do Dragão

É uma discussão com barbas, a de que jogos têm mais importância na decisão dos títulos: se os realizados com os ditos pequenos; se nos clássicos entre os principais candidatos. Aceitando que a primeira ideia é importante, capital para mim são os desfechos entre os grandes. Como mais uma vez se prova, pois tendo em conta o quadro atual o confronto entre dragões e leões (como outros já realizados esta época) assume enorme preponderância.Com o Benfica à espreita – na próxima ronda, dois dias depois do desejado grande jogo no Dragão, os encarnados recebem um dos últimos, Nacional, que em 17 viagens à Luz o melhor que conseguiu foi três empates, o último em dezembro de 2008… - a leitura dos três resultados é para mim a seguinte: FC Porto vence, continua na luta e deixa o Sporting mais longe da Champions; Sporting vence, entra na luta direta pelo 2º lugar e o Benfica agradece; havendo empate só mesmo o SLB fica a sorrir.Sem William Carvalho, mas bem melhor do que nos últimos jogos, os leões estão bem mais pressionados do que o adversário, que para ganhar no Estoril foi o que se viu, mas a promessa de um jogo a sério não está de todo descartada.Ainda bem.