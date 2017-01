Todos fomos soaristas

Manuel Alegre preferiu, à porta do Hospital da Cruz Vermelha, invocar o legado antifascista de Mário Soares. Mas se a vida de Soares tivesse terminado em 1974, ele não teria passado de um protagonista menor, esmagado pela aristocracia resistente de Cunhal.Foi preciso o anticomunismo de 1975 e a aliança com a direita para o transformar no ‘pai fundador’ da democracia. Mas mesmo isso seria insuficiente para lhe conferir a aura ecuménica que ganhou.O seu legado como primeiro-ministro está longe de consensual. Ainda foram precisos os mandatos presidenciais, com Cavaco como primeiro-ministro. Na campanha, em 1985, ainda lhe exigiam que ‘pagasse o que devia’. Só no cargo se fez o ‘bom rei’ dos portugueses.O Soares do fim, das diatribes contra o ‘neoliberalismo’, dos louvores a Chávez, da derrota presidencial contra Cavaco voltou a ser o Soares menor, com a diferença de que já todos desculpávamos.Manuel de Lucena disse que "todos os portugueses foram soaristas pelo menos uma vez". É o maior elogio que se pode fazer ao político mais importante da nossa democracia.