A Rússia não é território para graças: os nazis começaram por cair naquele lamaçal – onde os exércitos de Napoleão sucumbiram igualmente, lembrem-se do ‘Guerra e Paz’.Quanto a Kazan, onde os rapazes estão alojados, é território tártaro e mongol conquistado por Ivan, o Terrível, onde se fabricava boa parte do material militar da URSS.Até chegar a Moscovo, Kazan também não é território para graças. Aqui, não valem empates, como em França – nem por graça com o México, muito menos com a Rússia, e nem pensar com os kiwis neozelandeses.O Presidente da República já tirou daí as ideias: "Quando somos muito bons, somos os melhores dos melhores." Sem querer, estragou a estratégia toda a Fernando Santos.