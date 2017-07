Afinal, as armas estavam escangalhadas e os gatunos fizeram um favor.

Por José Diogo Quintela | 00:30

Afinal, as armas estavam escangalhadas e os gatunos fizeram um favor. Pouparam ao erário público, que aquilo valia menos do que o dinheiro gasto para as guardar.Foi um golpe de génio logístico e os comandantes exonerados vão é ser promovidos. Aliás, António Costa está tão certo da inoperância das armas, que disponibiliza Azeredo Lopes, com uma maçã na cabeça, para alvo de lança-granadas roubado.Em breve, Costa dará novidades sobre Pedrógão Grande: metade das vítimas padecia de cancro e ia morrer de qualquer forma; a outra metade fugia ao fisco. E, aos carros calcinados na EN236, o magnânimo Governo perdoa as multas por estacionamento ilegal.