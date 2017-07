Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tou xim? É pra Costa!

Passados 22 anos sobre o ‘Tou xim? É pra mim!’, a publicidade a telemóveis volta a ter uma figura patusca que se expressa num português peculiar.

Por José Diogo Quintela | 00:32

Passados 22 anos sobre o ‘Tou xim? É pra mim!’, a publicidade a telemóveis volta a ter uma figura patusca que se expressa num português peculiar.



Bem-vindo, António Costa, ao clube das pessoas que publicitaram operadoras tendo como única experiência na área o facto de anos antes terem assinado contratos de serviços de comunicações sem os perceber devidamente. Eu com a Telecel, em 97, Costa com o SIRESP, em 2006.



De resto, se a PT sobrevive ao Gato Fedorento a dizer bem, sobrevive a Costa a dizer mal. E é melhor assim: a última vez que um PM elogiou uma operadora, foi desastroso. Era a Oi, que, depois do elogio, foi comprada pela PT. O resto é o que se sabe.