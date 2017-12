Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trafulhice

Dignidade e transparência democrática são, hoje, achados arqueológicos.

Por Francisco Moita Flores | 01:30

Sejamos claros. Não há democracia sem partidos políticos e, por mais medíocres que sejam, sempre é menos mau do que viver em ditadura. Não tanto pela liberdade da escolha, que no estado a que chegámos é difícil de escolher o menos mau. Mas porque temos a liberdade de optar ou não. E de exprimir livremente a decisão individual de cada um. Dito isto, não pode ficar impune, pelo menos de censura pública, o golpe palaciano que os partidos procuraram desferir ao aprovar em semiclandestinidade diplomas sobre os seus próprios financiamentos, discutidos e negociados clandestinamente. Nem usavam as siglas para rubricar as propostas. Não existiram atas, consideraram prudente não deixar rasto, fizeram a votação à porta fechada. Ainda por cima com aplicação retroativa para que os partidos pudessem aliviar-se. A pressão do fisco provoca cólicas intestinais. Um verdadeiro ato de pirataria parlamentar e não houve uma única daquelas almas que admitisse que a manobra iria ser descoberta.



O divórcio entre eleitores e políticos é um dos sinais da decadência deste modelo esgotado, feito de partidos clientelares que desprezam os eleitores e que se alimentam, e alimentam as suas clientelas, como objetivo principal da sua ação. Dignidade e transparência democrática são, hoje, achados arqueológicos. Este caso obsceno teve apenas um mérito. Mostrou a verdadeira superioridade amoral de comunistas e bloquistas. Sobretudo porque aprovaram o golpe e, quando foi descoberto, vieram berrar que estavam contra.



Eça de Queiroz chamava-lhes a choldra. Choldra continua a ser. Não temos elites descomprometidas que possam iniciar caminhos alternativos a esta estrumeira moral. Como aconteceu em Espanha, em França e por aí fora. Estamos entregues a esta triste sina. Muita parra, pouca uva e hipocrisia tão excessiva que polui a vida pública. Como agora se viu.