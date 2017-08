Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tragédia na Costa

Naquele momento, todas as opções que se colocavam eram más.

Por Carlos Anjos | 00:30

Mais um acontecimento dramático. Um avião teve de aterrar de emergência numa praia da Costa da Caparica, causando dois mortos.



Neste momento, o piloto está debaixo de fogo, devido aos efeitos daquela aterragem. Dizem as boas práticas que numa situação destas, a primeira opção é um aeroporto qualquer, uma pista. Depois um pedaço de alcatrão que permita aterrar o avião. Segue-se um descampado ou, uma praia. O mar é a última opção.



Entre a amaragem, que tem grandes hipóteses de correr mal e outra opção, mesmo incerta, esta seria a escolha da maioria dos pilotos.



Mas aquele piloto, teve dois ou três minutos para pensar e decidir sobre todas estas opções, sendo que no momento em que perde o único motor, pilotava um objeto voador que iria cair rapidamente.



Todas as opções eram más e ele escolheu certamente a que lhe pareceu ser a menos má.



Naquele momento, o seu instinto de sobrevivência também se fez sentir. Não me atrevo a criticá-lo. No lugar dele, porventura, teria feito o mesmo.