Tragédia que envergonha

Nunca pensei que no meu País, no ano de 2017, fosse possível assistir à tragédia ocorrida em Pedrógão Grande. Todos os anos, assistimos, mais ou menos conformados, à tragédia dos incêndios. Mas nunca pensámos assistir a algo desta dimensão. Mesmo sem inquéritos, todos sabemos que falhou a Prevenção geral, como a limpeza das matas e o ordenamento da floresta. Depois, a incapacidade da Proteção Civil prever que, com as condições atmosféricas anunciadas, a possibilidade de ocorrer um incêndio com esta agressividade era forte.Existiu uma incapacidade de reorganizar os meios disponíveis, colocando-os nas zonas mais sensíveis. Depois, foi a loucura. Falharam as comunicações, falhou o comando, falhou a hierarquia, em suma, o sistema colapsou e morreram 64 portugueses. Mais do que procurar culpados, é chegado o momento de nos erguermos e atacar de frente este flagelo, sem politiquices e sem cunhas. Temos de escolher os melhores para esta missão. Estas 64 pessoas não podem ter morrido em vão. Devemos-lhe isso. Mas a responsabilidade pelo que aconteceu não pode morrer solteira. Temos de perceber porque razão um sistema pago a peso de ouro colapsou. Esta tragédia envergonha-nos.