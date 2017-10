Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tragédias inimputáveis

Não chega reconhecer o esforço dos profissionais.

Por Miguel Guimarães | 00:30

Uns meses após a tragédia que atingiu a região centro do país, Portugal volta a viver momentos de aflição de dimensão incalculável e que, mais uma vez, deixam um rasto de mortes a que ninguém pode ficar indiferente. Uma vergonha nacional que os responsáveis políticos têm cada vez mais dificuldade em explicar.



Não chega lamentar a tragédia. Não chega procurar culpar os incendiários (que existem), os responsáveis políticos passados e presentes, as condições atmosféricas (conhecidas com antecedência) ou a inoperância do planeamento florestal e a limpeza do "combustível" potencial (sempre destacadas mas adiadas).



Não chega amenizar a desorganização (perpetuada no tempo) ou as falências dos sistemas de comunicação (já conhecidas). Não chega instigar a população a combater os incêndios, quando a ausência de educação nesta área específica é inquietante.



Não chega reconhecer o esforço extraordinário dos profissionais envolvidos no combate, no apoio ou na coordenação, e ignorar as penosas condições de trabalho.



É preciso fazer mais, muito mais. A minha profunda gratidão a todos aqueles que revelaram a excelência de colocar o interesse público e a solidariedade nacional acima de tudo o resto.