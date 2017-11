Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Transparentes

Por Carlos Anjos | 00:30

A recente guerra que eclodiu no Sporting, com a denúncia feita por Paulo Pereira Cristóvão contra Bruno de Carvalho, não traz nada de bom. O clube e a equipa de futebol necessitam de estabilidade e não de guerras internas, que dispersam as atenções, enfraquecendo o clube. Não ouso sequer discutir a credibilidade dos envolvidos.



Neste momento, o mais importante é resolver o assunto e não varrer suspeitas para debaixo do tapete. Andará bem Bruno de Carvalho se imediatamente fizer chegar ao processo a sua defesa, juntando a documentação necessária para afastar de vez as suspeitas levantadas. A mais grave será a da transferência de Tanaka. Que se publique a documentação, pagamentos e a quem foram feitos. Demonstremos que somos diferentes e entreguemos voluntariamente a documentação necessária a esclarecer o assunto.