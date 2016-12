Transportes públicos sem ‘cheta’

Negócios estrangeiros: Mais impostos - Fisco castiga dentaduras com o fim do IVA

O PS isentou as próteses dentárias do pagamento de IVA. Resultado: os doentes vão pagar mais. Como? Ao tirar o IVA à indústria das próteses, o Governo fez com que aqueles industriais perdessem a categoria de sujeitos passivos de IVA (nº 1 do artº 20 CIVA), que lhes permitia deduzir o imposto pago na compra das matérias-primas (23%). Sem poder deduzir esse custo, os protésicos vão aumentar os preços de venda. Já os dentistas, isentos de IVA, vão repercutir no cliente diretamente esse aumento da indústria. Resumindo e concluindo: os utentes vão pagar mais 11%.



O cromo da semana: Catarina Martins

A pseudolíder do Bloco de esquerda vê a sua popularidade cair a pique. Sem gritaria, não existe mobilização que possa valer aos bloquistas.

Existe um grave problema financeiro nos transportes públicos de Lisboa. A Transtejo, que explora a travessia de barco entre as duas margens do rio, tem uma rutura de tesouraria que faz com que os fornecedores se recusem a vender o que quer que seja enquanto a empresa não saldar as dívidas. Os navios ‘S. Julião’ e ‘Seixalense’ não podem navegar e há seis a pontões a precisar de obras urgentes.Na Carris, que verá a gestão transferida para a Câmara de Lisboa a 1 de janeiro, os investimentos ficaram limitados a situações de urgência relacionadas com a segurança do serviço. O Correio Indiscreto sabe que foram indeferidos investimentos de 720 mil euros para manutenção das frotas de elétricos e autocarros, e lá se arranjaram 200 mil euros à pressa porque a Carris negociou com um devedor o pagamento antecipado de um débito à empresa. Mais: as dívidas da Carris à Banca são tal modo pesadas que, em agosto, responsáveis da empresa, desesperados, entraram em contacto com a Direção-Geral do Tesouro suplicando autorização para um empréstimo, uma vez que a empresa não tinha condições para fazer face ao serviço da dívida.No Metro, a insuficiência de saldos orçamentais é de 14 milhões de euros, o que foi agravado pela decisão do Governo de repor o pagamento integral do complemento de pensões dos trabalhadores já reformados.E tudo isto sem contar com os contratos swap com o Santander, que somam 1,8 mil milhões de euros.