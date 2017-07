Depois de deixar de fazer sentido falar em geringonça eis que a realidade se encarrega de pregar com um trapo encharcado na frontaria do governo.

Por Fernanda Cachão | 11.07.17

Depois de deixar de fazer sentido falar em geringonça - ou de como ela estaria ou não bem oleada porque tão-só a máquina funcionava - eis que a realidade se encarrega de pregar com um trapo encharcado na frontaria do governo.O incêndio bíblico de Pedrógão Grande, que expôs aquilo que já sabíamos - como somos fraquinhos no planeamento e a zelar por aquilo que é nosso, como somos relapsos com os dinheiros públicos; o caso sério do assalto ao armamento em Tancos, com as demissões em catadupa no Exército e os espanhóis a gozarem connosco; e agora o ‘GalpGate’ a voltar como o fantasma do Natal passado e os visados a serem constituídos arguidos; tudo morde a reputação de um governo que nada nem ninguém parecia conseguir abocanhar.Provavelmente, tudo será passado a ferro com uma remodelação jeitosa feita com a campanha para as autárquicas no horizonte e depois o país embasbacar-se-á com as respetivas capelinhas.Para já nas ruas está o paradigma da oportunidade perdida do principal partido da oposição: o cartaz da candidata social-democrata a Lisboa. A fotografia, o nome da senhora e mais nada.