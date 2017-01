Treinadores e árbitros usam o mesmo critério

Ora, não são também os clubes a desvalorizar esta taça ao escalarem segundas linhas para lhes dar minutos e ritmo? Em face disso, não faz sentido que o CA adote o mesmo critério nas nomeações para esta prova de forma a ter árbitros mais bem preparados para compromissos de maior exigência?



Retaliação do Sporting penaliza jogadores em notória evolução

O Sporting exigiu os regressos de Gauld e Geraldes do V. Setúbal. Independentemente dos motivos, os leões comprometem a evolução dos jogadores, que eram titulares, e levam a que o Vitória vá bater à porta de Benfica e FC Porto à procura de empréstimos. Outra questão prende-se com as nomeações para a Taça da Liga, que mereceram enorme contestação, levando por exemplo Jesus a dizer que só provam o desinteresse a que é votado a prova.Ora, não são também os clubes a desvalorizar esta taça ao escalarem segundas linhas para lhes dar minutos e ritmo? Em face disso, não faz sentido que o CA adote o mesmo critério nas nomeações para esta prova de forma a ter árbitros mais bem preparados para compromissos de maior exigência?O Sporting exigiu os regressos de Gauld e Geraldes do V. Setúbal. Independentemente dos motivos, os leões comprometem a evolução dos jogadores, que eram titulares, e levam a que o Vitória vá bater à porta de Benfica e FC Porto à procura de empréstimos.

Já houve decisões de arbitragem mais controversas do que aquela que levou à eliminação do Sporting da Taça da Liga, mas a acumulação de situações em que os árbitros foram postos em causa provocou uma onda de contestação incontrolável.O Conselho de Arbitragem, liderado por José Gomes, havia pedido em carta pública a intervenção de Pedro Proença, que assistiu, certamente horrorizado, ao lado de Pinto da Costa, à atuação desorientada de Luís Godinho no Moreirense-FC Porto.Ainda assim, a Liga anunciou a intenção de intervir, mas acabou por ser o CA a reclamar a autoria do patrocínio de uma reunião de emergência com os clubes. Ora esta iniciativa pode ser apreciada de duas formas. Por um lado, é um sinal de abertura para o diálogo, seja para esclarecer, vincar posições ou debater ideias.Por outro, pode ser entendido como um sinal de fraqueza perante quem vai querer explicações e até reclamar pedido de desculpa. Fica claro que, independentemente dos estilos de lideranças, estas estão sujeitas aos inevitáveis erros dos árbitros.