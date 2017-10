Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunalloween

Hoje mascaro-me de Juiz Neto de Moura.

Por José Diogo Quintela | 00:31

Hoje mascaro-me de Juiz Neto de Moura. Andarei de beca, munido de Bíblia e moca com pregos. (Deu um trabalhão. Pregar pregos numa superfície curva é mais difícil do que numa parede. Rachei várias mocas até conseguir. O marido da adúltera é um javardo, mas é também um artista).



A minha mulher vai de juíza Arantes. É duplamente aterradora, porque também pratica o machismo, mas não é responsabilizada: só leu as minhas ordens na diagonal e cumpre-as pois confia no meu discernimento e suspende o seu.



Acusada de misoginia, identifica-se como vítima de misoginia. Só é sexista por ser alvo de sexismo.



Vamos distribuir acórdãos e meter medo. Uuuuuu!