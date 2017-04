Trump distrai atenções

Donald Trump atacou na Síria e mereceu elogios por ter feito o que Obama prometeu fazer caso Assad usasse armas químicas. Fica claro que Trump não é Obama, e penso que ainda mal. É certo que o anterior presidente dos EUA errou ao fazer uma ameaça sem intenção, ou ousadia, para a cumprir, mas o que Trump fez arrisca ser um sinal de mais do mesmo por parte dos EUA: uma opção tática sem estratégia para o depois.Pode mesmo ser apenas uma declaração, para consumo interno, de alguém disposto a desmentir as suspeitas de uma amizade perigosa com a Rússia. Mas a provável escalada do conflito caso Trump ataque Assad de novo dificilmente trará melhorias no conflito sírio.O que parece claro é que o ataque não foi causado pela revolta com o sofrimento infligido aos sírios. É que os sírios, as crianças, mulheres e homens envenenados pelas armas químicas de Bashar al-Assad, não podem ser importantes no momento em que servem para justificar um bombardeamento e serem somente inoportunos, incomodativos e até suspeitos quando batem à porta das nossas fronteiras para fugir da guerra.