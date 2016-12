O Governo vai ficar muito bem na fotografia do défice de 2016. O saldo negativo entre as receitas e as despesas do Estado até pode ficar abaixo dos 2,4% do PIB prometidos a Bruxelas. Mas como acontece frequentemente com as boas imagens, este objetivo só é alcançado com muitos retoques.O truque mais importante vem da receita do perdão fiscal, um ganho extraordinário. Trata-se de uma campanha de marketing bem desenvolvida, que levou 90 mil contribuintes com dívidas a acertar contas.Além dos milhões do perdão fiscal, o Governo empurrou despesa para 2017 e adiou a capitalização da Caixa. A fotografia pode parecer bonita, mas esconde muitos pontos negros.