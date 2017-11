Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tudo isto é enfado

Os escândalos devoram-se uns aos outros – e dão em nada.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Opaís vive de escândalo em escândalo. Todas as semanas, é sempre possível encontrar mais um vexame desde que nunca se repita o anterior.



Exemplo: o surto de legionela, que só na quinta deu tréguas, infectou 54 pessoas e matou 5. Mas esta vergonha já não teve a animação de outros carnavais. Termos mais um morto do que na semana anterior (e mais 8 casos) converteu-se em chá com torradas.



Aliás, por falar em chá com torradas, que dizer da comida asquerosa nas cantinas? Eram lagartas, fezes de rato e outras iguarias exóticas. Esta semana, as denúncias continuaram. Mas o pessoal já não tem estômago para esses pratos.



A forma como os escândalos se devoram uns aos outros é meio caminho para nunca se apurar nada. E para ninguém merecer reparo.



Razão tem o dr. Costa em nunca pedir desculpas ou assumir responsabilidades. Ele sabe que tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é enfado.