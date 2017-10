Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turismo parlamentar

O Bloco adora o cheiro a napalm sobre a iniciativa privada.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Parece que o Bloco de Esquerda pretende limitar o alojamento local a 90 dias por ano. Nunca pensei ver isto: um grupelho trotskista a defender o grande capital (no caso, os interesses das grandes cadeias hoteleiras).



Mas entendo os objectivos maiores do pessoal: arruinar as classes médias que viram neste arrendamento uma forma de compor os orçamentos familiares e, já agora, contribuir para o turismo que salva a economia nacional.



Como é possível permitir actividades independentes do Estado? O Bloco adora o cheiro a napalm sobre a iniciativa privada.



Creio, porém, que a proposta de lei seria mais coerente se o Bloco desse o exemplo. Como? Propondo, como adenda, que os respectivos deputados também só receberiam 90 dias por ano.



É pouco? Admito que sim.



Mas, com algum jeito, seria possível a cada deputado inútil arrendar – por mais 90 dias – o espaço que desperdiça no Parlamento.