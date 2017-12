Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um 2018 melhor

Novo ano pode ser de viragem nas políticas de segurança interna.

Por Paulo Rodrigues | 00:30

O ano de 2017 foi de lutas intensas para os profissionais da Polícia, tendo sido necessário voltarem a sair à rua em defesa dos seus direitos. Apesar de ter havido alguma reposição de rendimentos, não podemos esquecer que 2018 terá de ser um ano de concretização de compromissos assumidos e promessas feitas.



Se quando o país entrou em crise foi aos trabalhadores que foram buscar o esforço para equilibrar as contas, deverão ser eles os primeiros a usufruir da recuperação económica que agora se verifica. Os bons resultados económicos nada significam se não forem colocados ao dispor de quem de facto coloca o país a funcionar. Para 2018, há questões essenciais que não podem continuar a ser adiadas.



A instituição do subsídio de risco e a aprovação do diploma que consagra a condição policial, a abertura de concursos em todos os postos, o desbloqueamento das carreiras e a revisão da lei sindical deverão ser assuntos a tratar com a maior brevidade possível, fazendo jus a aspirações antigas dos profissionais, como forma de garantir que os índices de insatisfação descem entre o efetivo. Estamos certos de que assim será. Afinal, é o começo de um novo ano que pode ser de viragem nas políticas de segurança interna.