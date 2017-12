Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um 2018 progressista

Por José Diogo Quintela | 00:31

Espero que 2018 traga ainda mais das conquistas progressistas que contribuem para o desmantelamento do heteropatriarcado. Sugiro duas que me parecem mais urgentes.



A primeira é a criação de um movimento feminista anti-gay. Faz falta. Os homossexuais, ao recusarem ter relações com mulheres, discriminam. É o zénite da opressão patriarcal. A outra sugestão é que se faça uma crítica vigorosa aos transexuais que, no processo de transição de homem para mulher, decidem colocar seios rijos e empertigados, em vez de maminhas flácidas e pingonas. Marginaliza as mulheres que as têm assim. É fat shaming. Deviam optar por más mamas. Ou então, em prol da diversidade, por uma de cada.