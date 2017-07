Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um A. Ventura com ciganos

Por José Diogo Quintela | 00:31

André Ventura disse que os ciganos ‘vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado’ e que acham que ‘estão acima das regras do Estado de direito’. Ou seja, chamou-lhes socialistas.



Trata-se de uma calúnia sem cabimento. Sabendo como negoceiam noivas entre famílias, percebe-se que os ciganos praticam o capitalismo com gosto.



A carreira política de Ventura está condenada. Em Portugal, mais grave do que atacar minorias é dar a entender que viver de subsídios do Estado e achar-se acima das regras é criticável.



Além de se tratar de uma generalização e, aprendi ontem nas redes sociais, todas as generalizações são idiotas.