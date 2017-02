Um caminho óbvio

Encontro Mundial de Piano

Quem admitia fazer nascer nesta altura juntas metropolitanas por sufrágio universal e direto seguramente que também aceita a lógica da gestão integrada de um subsistema tão importante como o dos transportes. A Carris, o Metro, as empresas privadas de camionagem, portanto, todos os transportes públicos, sejam propriedade de quem forem, de todos os concelhos desta área metropolitana, têm de trabalhar em rede nos horários, na gestão das frotas, na escolha dos itinerários. Julgo que isto é óbvio.

Em 28 de janeiro de 2004 exercia as funções de presidente da Câmara Municipal de Lisboa e fiz uma declaração à Lusa na qual afirmei: "A Autoridade Metropolitana de Transportes representa uma conquista para toda a população".Acrescentei que "essa população da área metropolitana ao longo dos anos viu as suas condições de mobilidade cada vez mais degradadas Os problemas iniciais residiam na desadequada rede de transportes públicos e nos investimentos desarticulados, que acabaram por se refletir no crescimento exponencial do uso do automóvel". Faço esta breve citação para tornar claro que não é só de agora que defendo esta opção.Já defendia nessa altura e considerei adequado que não fosse só uma Câmara a gerir as empresas de transportes dos vários municípios da mesma região. Parece-me lógico que assim seja e, nessa medida, o que tem estado a ser exigido, nomeadamente pelo PCP, faz sentido. Como também faz sentido, como já sublinhei, que não seja só a Carris, mas também o Metro e outras empresas de transportes municipais ou intermunicipais a ficarem sob a alçada dessa Autoridade Metropolitana. Não deve haver negociação política nem voluntarismo pessoal em ano de eleições que secundarize a lógica do bom senso necessário para a construção de um quadro que deve regular esta gestão para as próximas décadas. É sempre bom lembrar que Madrid já fez isto há 30 anos e logo nos primeiros 15 anos inverteu-se a relação dos números de utilizadores de transportes públicos e transportes privados.A oposição não deve desejar nesta matéria crises na maioria e os partidos que compõem a maioria não devem ser egoístas na defesa de posições próprias de cada força política. Também aqui, ao nível regional ou metropolitano, é preciso ter sentido de Estado para que possam ter sucesso as políticas que têm sido desenhadas a nível municipal. Por exemplo, algumas consequências das obras feitas este ano em Lisboa serão mais positivas se essa Autoridade nascer, pois, como é lógico, poderá desenvolver melhor a rede de transportes públicos que tão longe anda ainda de satisfazer os interesses de quem dela necessita. Sinceramente, estou convencido de que o equilíbrio prevalecerá e que se poderá construir uma solução duradoura e eficaz.