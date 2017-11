Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um combate de cada vez

Por Francisco José Viegas | 00:30

Sérgio Conceição está a fazer uma época notável – como prometeu. Este esforço tem a sua assinatura na companhia de um grupo de jogadores que querem ser campeões e se disponibilizam para estar à altura.



Dava jeito haver mais soluções para o plantel? Provavelmente. Mas as dificuldades (e as armadilhas) são um incentivo para este combate. Dava jeito que a imprensa fosse justa nos elogios? Provavelmente. Mas dará mais gozo prestar contas no final. Há uma lição que aprendemos, a da contenção – e Sérgio pratica-a.



Aos poucos, a sua sobriedade e aplicação vão passando do campo para os adeptos e destes para os dirigentes. Era o que estava a faltar a um clube que soube ser campeão do futebol português e se distraiu pelo caminho.



É um longo e demorado combate que só está a começar.