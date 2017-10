Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um combate de Estado

A origem do conflito está identificada. Haja coragem.

Por António Magalhães | 00:30

O presidente da FPF foi ao parlamento propor medidas de combate contra o ódio e violência no futebol. Foi um ‘ato de Estado’. O mérito da atitude não se esgota na iniciativa. Fernando Gomes apresentou medidas concretas, algo invulgar até hoje. Fala-se, fal-se, fala-se mas em concreto nada se faz. Ao mesmo tempo, Gomes foi reconhecer que o futebol não consegue resolver o problema por si só, uma vez que os apelos ao bom senso e as sanções aplicadas de acordo com a regulamentação não se revelam suficientemente dissuasoras.



Dizer que um dos problemas são os comentadores da televisão tem algum fundamento mas está longe de ser o maior dos problemas. E se é, em muitos casos salta à vista de toda a gente quem é ‘patrocinado’ pelos grandes - no fundo, a origem de todo o mal. Ora, sabendo a origem e a causa, seria suposto conseguir anulá-la. Mas mais estragos provocam os ‘trols’, essa ameaça que cresce nas redes sociais, profissionais da maledicência, da mentira e da propaganda. Ora, não sendo possível alinhar Benfica, FC Porto e Sporting numa questão tão simples mas tão fraturante, então estamos conversados. Mas há pior, muito pior.



Há algum tempo que o futebol permitiu (e até fomentou) a entrada de bandos que encontraram espaço nas bancadas, onde montaram negócios e delas fizeram território inexpugnável. Esses, é que estão a mais no futebol. E se por lá continuam, das duas uma: ou há medo de correr com eles ou às vezes dão jeito. Aqui, não tenham dúvidas, tem mesmo de ser um combate de Estado.





Cristiano Ronaldo, o sete

Poderia lá ter sido outro. Eleito o melhor do Mundo pela quinta vez em Londres, CR7 traçou um novo objetivo: ganhar sete troféus. Se isso acontecer, baterá mais recordes e abre- -nos a esperança de estar no Campeonato do Mundo do Qatar em 2022… com 37 anos! Impossível? Para ele, não.