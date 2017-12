Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um golpe secreto

Por Editorial CM | 00:31

Os partidos tentaram no Parlamento, aproveitando a época natalícia, um golpe secreto contra a democracia, com uma lei que aumenta a opacidade do financiamento político.



A legislação representa um duplo financiamento público com a isenção do IVA, que garante alguns milhões dos contribuintes aos maiores partidos.



Apenas o CDS e o PAN votaram contra este vergonhoso pacto de regime que engorda os cofres partidários e alimenta uma máquina obscura, abrindo ainda caminho para esquemas de enriquecimento ilícito.



Num País em que o pão e o leite, mesmo para os mais pobres, têm IVA de 6%, os reformados com pensões mínimas pagam 23% de IVA na conta da luz, e por isso se arriscam a morrer de frio ou intoxicados com o monóxido de carbono das braseiras, isentar os partidos deste imposto é, no mínimo, imoral.