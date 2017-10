Um grande São Jorge

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

É um dos grandes mistérios da nossa literatura contemporânea: o completo desinteresse pela "realidade" social e política do país. O vazio é tão grande que, às vezes, uma pessoa até sente saudades dos velhos escritores neorrealistas que passou uma vida a evitar. Felizmente, o cinema português ocupa esse papel deixado vago. E ‘São Jorge’, de Marco Martins, tem um lugar de destaque. É a história de Jorge, um pugilista no desemprego, que habita as margens da sociedade. Separado da mulher, tem um filho e vive em casa do pai. A mulher ameaça regressar para o Brasil (e levar o filho com ela). Ele, Jorge, "não tem onde cair morto". Que fazer?

Cruzar a linha vermelha que separa a decência da imoralidade – e passar a usar os seus dotes de pugilista para "cobranças difíceis" no Portugal lúgubre da "troika". A tentação é grande. As consequências serão dramáticas.

Raras vezes o cinema português teve gente assim a servi-lo. Para começar, um bom argumento, capaz de combinar momentos de intensa fragilidade (os diálogos entre o pai e o filho) e conversas banais entre os deserdados do destino. Sei bem que alguma crítica deplorou esses diálogos; considerou-os "didácticos" e "ilustrativos". Discordo. São os diálogos que povoam a vida dos mais pobres nos seus medos e ressentimentos contra o país e as suas "elites". Depois, era preciso um grande actor para transportar este filme às costas. Nuno Lopes, premiado em Veneza, consegue-o. A sua transformação física é impressionante e, sem surpresas, a câmara vive colada a ele. Mas essa transformação é importante por outro motivo: ela oferece o contraste entre a dureza física do personagem e a vulnerabilidade emocional que o define. Alguém dizia que Jorge é um cordeiro com pele de lobo. Assino por baixo.

‘São Jorge’ consegue preservar o melhor do cinema português – um certo experimentalismo estético – sem esquecer a história que está a servir. Não sei se isto basta para convencer a Academia a nomear a obra para Melhor Filme Estrangeiro. Seria um justo reconhecimento.



o MAIOR CRIME FINANCEIRO DA HISTÓRIA

O esquema Ponzi de Bernie Madoff assombrou o mundo em 2008: como foi possível defraudar tanta gente em 65 mil milhões de dólares? O filme de Barry Levinson, com Robert de Niro e Michelle Pfeiffer, reconstrói essa vertigem ao apresentar-nos a queda de um homem no maior crime financeiro da história.



O MAIS TRÁGICO ACONTECIMENTO DO SÉCULO XX

Este ano temos o centenário da Revolução Russa. A febre editorial espelha isso.

Mas se o leitor quiser um único livro sobre o mais trágico acontecimento do século XX, a monumental história de Orlando Figes é a opção certa para compreender os bastidores, os pormenores e as consequências de 1917.



PARA COMPREENDER MLEHOR EÇA CRONISTA

Já fazia falta: um estudo sobre o Eça de Queirós cronista que fosse capaz de integrar as suas colaborações para a imprensa no contexto mais vasto da sua obra literária. Nunca tive dúvidas sobre a importância do Eça ‘jornalista’ para o Eça ‘romancista’. Este estudo acaba com elas para os queirosianos mais cépticos.