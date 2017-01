Um homem às direitas

Morreu Mário Soares. Melhor assim. Acabam-se os boletins clínicos pornográficos, que alimentavam a curiosidade mórbida da populaça; e acabam-se, a curto prazo, as mensagens de regozijo que débeis diversos depositaram nas caixas do lixo, também conhecidas por ‘caixas de comentários’. Mas uma pergunta fica: por que motivo a ‘direita’, ou uma parte dela, espuma tanto ódio contra Soares?Democraticamente falando, não se entende. O homem lutou contra uma ditadura (antes do 25 de Abril). O homem ajudou a evitar outra (depois do 25 de Abril). Num país pobre, pequeno e periférico, o homem entendeu que a Europa era uma garantia económica e democrática. E foi graças a ele – convém não esquecer 1987 – que a ‘direita’, depois de Sá Carneiro, teve o seu segundo líder de sucesso (Cavaco).Verdade que, nos últimos anos, o esquerdismo de Soares ganhou contornos mais radicais. Desconfio que essa deriva se explica, em parte, pelo facto de a direita se ter emancipado da tutela socialista e até ocupar o Palácio de Belém. Mas isso, longe de desqualificar Soares, só comprova a benesse que ele concedeu à tribo.