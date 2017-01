Um homem livre

Alguém terá dito a Mário Soares que os jovens de hoje não dão valor à liberdade, ao que ele respondeu ainda bem, pois era sinal de que a liberdade já era algo adquirido para as novas gerações e isso era bom. Este pensamento tolerante, vindo precisamente de alguém que sofreu com a falta de liberdade e que tanto lutou por ela, é revelador do homem singular que Mário Soares foi.Um homem que olhou sempre mais para o futuro do que para o passado. Que teve sempre um grande objetivo em mente, fosse o fim da ditadura, o fortalecimento da democracia e do pluralismo ou a integração de Portugal na Europa. Sendo um símbolo maior do Portugal democrático saído da revolução de Abril, Mário Soares nunca se fechou numa redoma e manteve até ao fim o mesmo espírito livre, combativo e interventivo. Não se deixou cristalizar ou que o sacralizassem. Soares não era de plástico, era mesmo humano, cometia erros, não tinha medo de arriscar, e por isso umas vezes ganhava e outras vezes perdia. Umas vezes acertava e outras vezes errava. Nesse caminho, foi criando amigos e inimigos, seguidores e detractores, mas nunca foi um político indiferente às pessoas. A sua sadia rebeldia, o seu desassombro, a sua ausência de filtros são traços que lhe conferiram uma autenticidade rara entre os seus pares e que os portugueses, gostando ou não gostando dele, aprenderam a respeitar.Este é o Mário Soares que quero aqui recordar.O homem corajoso, de convicções fortes, que nunca virou costas aos desafios nem ao País.O político que sempre acreditou num Portugal aberto, pluralista e tolerante. O europeísta convicto, sem tibiezas nem vacilações de circunstância. E sobretudo, o homem livre que sempre foi. Lembremos sempre homens como Mário Soares, para que a liberdade nunca deixe de ser um dado adquirido para as gerações vindouras.