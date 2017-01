Um investimento no futuro

Em síntese, a melhoria dos cuidados de saúde e do espaço público da cidade partilham o mesmo sentido e o mesmo objetivo: mais qualidade de vida para todos.



"Yes we can!"

Na contagem decrescente para a posse de Donald Trump, Barack Obama fez o discurso de despedida em Chicago. Obama herdou um País à beira do precipício, a braços com a maior crise desde a Grande Depressão. Apostou numa política de estímulos que aumentou o produto e o emprego, ao mesmo tempo que modernizava a economia.



Essa modernização teve custos sociais. Ao mesmo tempo, o facto de ser o primeiro Presidente negro não foi suficiente para eliminar a questão racial nos EUA. O desafio era trazer mais coesão e oportunidades a uma sociedade em mudança. De resto, Obama não terá sido o mais intervencionista dos presidentes norte-americanos, e isso teve efeitos negativos nas fronteiras Sul e Leste da Europa.



Seja como for, deixa assinatura na relação com o Irão e Cuba e no acordo sobre aquecimento global. Todo este legado está agora ameaçado. Resta aos americanos e a todos os cidadãos empenhados num mundo melhor seguirem a mensagem de Obama: "Não tomem a democracia por adquirida e acreditem. Não na minha capacidade de trazer a mudança – mas na vossa."



Os munícipes de Alcântara merecem

Depois da requalificação da rua de Alcântara, na freguesia com o mesmo nome, vai abrir o renovado Jardim Avelar Brotero, no Alto de Santo Amaro. O Jardim passa a dispor de um Quiosque e de um Parque Infantil, e beneficia de obras feitas também em toda a zona envolvente. Mesmo com chuva, já vai dar para jogar às cartas! Um espaço a (re)descobrir na cidade de Lisboa. A expansão do Instituto Português de Oncologia será acompanhada por uma intervenção de fundo na Praça de Espanha, centrada num grande jardim de fruição pública e na valorização do transporte coletivo, num contributo importante para a redução da poluição ambiental e para a melhoria das condições de saúde de todos.Em síntese, a melhoria dos cuidados de saúde e do espaço público da cidade partilham o mesmo sentido e o mesmo objetivo: mais qualidade de vida para todos.Na contagem decrescente para a posse de Donald Trump, Barack Obama fez o discurso de despedida em Chicago. Obama herdou um País à beira do precipício, a braços com a maior crise desde a Grande Depressão. Apostou numa política de estímulos que aumentou o produto e o emprego, ao mesmo tempo que modernizava a economia.Essa modernização teve custos sociais. Ao mesmo tempo, o facto de ser o primeiro Presidente negro não foi suficiente para eliminar a questão racial nos EUA. O desafio era trazer mais coesão e oportunidades a uma sociedade em mudança. De resto, Obama não terá sido o mais intervencionista dos presidentes norte-americanos, e isso teve efeitos negativos nas fronteiras Sul e Leste da Europa.Seja como for, deixa assinatura na relação com o Irão e Cuba e no acordo sobre aquecimento global. Todo este legado está agora ameaçado. Resta aos americanos e a todos os cidadãos empenhados num mundo melhor seguirem a mensagem de Obama: "Não tomem a democracia por adquirida e acreditem. Não na minha capacidade de trazer a mudança – mas na vossa."Depois da requalificação da rua de Alcântara, na freguesia com o mesmo nome, vai abrir o renovado Jardim Avelar Brotero, no Alto de Santo Amaro. O Jardim passa a dispor de um Quiosque e de um Parque Infantil, e beneficia de obras feitas também em toda a zona envolvente. Mesmo com chuva, já vai dar para jogar às cartas! Um espaço a (re)descobrir na cidade de Lisboa.

O anúncio da expansão do Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO) é uma excelente notícia para o Serviço Nacional de Saúde, para o país e para Lisboa.Esta decisão vem dar resposta a ambições antigas do Instituto e da cidade. Por um lado, aumentar a capacidade de atendimento do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, de 6000 para 7500 doentes por ano, reforçar a resposta em ambulatório e reduzir a dispersão dos serviços e valências. Por outro lado, e após anos de indefinição e hesitação, estabilizar em definitivo a localização do Instituto Português de Oncologia de Lisboa na Praça de Espanha, agora com efetivas condições de expansão e modernização.As doenças oncológicas são o flagelo do nosso século, uma realidade particularmente notada nas grandes cidades, onde os fatores de risco são potenciados pelo estilo de vida e problemas ambientais. O Instituto Português de Oncologia de Lisboa é uma das instituições de referência do Serviço Nacional de Saúde, quer do ponto de vista clínico, quer pela dedicação e humanidade dos que lá trabalham. A decisão agora tomada, pela Administração do Instituto e pelo Ministério da Saúde, merece pois ser saudada e apoiada por todos.As obras do novo edifício começarão em 2018, em terrenos cedidos gratuitamente pela Câmara Municipal e o investimento de 30 milhões de euros será repartido entre o Estado, fundos comunitários e comparticipações privadas. O novo espaço do hospital garante a duplicação da capacidade do hospital de dia para adultos.