Um jurado exagerado

Há muitos anos, uma rádio portuguesa teve um chefe de redação escolhido pela sua experiência na France Inter. Com o decorrer do tempo, e perante as limitações do jornalista, soube-se que trabalhara mesmo em Paris, mas apenas para esclarecer, no caso da notícia de uma greve em Nelas ou da explosão de uma botija em Serpa, a quantos quilómetros de Lisboa se dera o acontecimento.Recordei na primeira madrugada do ano esse já desaparecido companheiro, ao ouvir Luís Jardim, jurado de ‘A Tua Cara não me é Estranha’, da TVI, sublinhar, pela enésima vez, a sua galática carreira profissional. Não que duvide dos seus méritos, mas pelo peso extra que ele sempre soma ao exagero com que nós aumentamos os factos e engrandecemos aqueles de quem gostamos. Acompanho-o, aliás, nesse pecado.Após mais uma interpretação do genial FF – que se dividiu entre Nat King Cole e a filha, Natalie, de modo sublime –, Jardim emocionou-se e classificou o artista como "um dos grandes cantores do Mundo". Só não disse se está nos 10 ou nos 10 mil melhores…FF conhece bem o país desperdiça-talentos em que vive e talvez por isso Jardim não tenha juntado aos encómios o seu clássico "vais muito longe". Porque não vai, injusta e desgraçadamente.