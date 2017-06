Um líder à deriva

Este é um caminho em que o protagonista desce pelo poço da compostura até deixar de ser visto pelos seus seguidores.O homem que tanto apregoa decoro e retidão deve ter-se arrependido ainda antes de completar a frase. Se não o fez, o problema é bem mais sério. O conjunto de palavras em que junta fogos e suicídios mostra, para além de insensatez, o desnorte reinante no maior partido da oposição.E, depois, há ainda o ‘pormenor’ das descabidas declarações nem terem um fundo de verdade. Terá sido enganado por alguém responsável, já se noticiou, mas o antigo primeiro-ministro bem sabe haver alturas para tudo e a utilização de um tema sensível, a modos de vale tudo, com o fim de ganhar votos, só pode virar-se para quem o utiliza.Talvez se aproximasse um pouco mais da realidade se lamentasse aqueles que terão procurado fugas à vida como última solução para as duras políticas que lançaram tantos para a miséria, decisões emanadas do exterior mas com a plena concordância do governo da altura, qual aluno engraxador até propunha muito mais do que o exigido.Adivinham-se tempos ainda mais difíceis para Passos Coelho, um líder sem rumo.