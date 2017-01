Um líder cercado

Algarve, maio de 2008. Pedro Passos Coelho, então em campanha pela presidência do PSD, defendia a mudança no partido de ideias e de figuras, caso contrário arriscava-se a perder o comboio da história.Passados nove anos, o líder social-democrata é zurzido com os mesmos argumentos, os militantes observam com apreensão a queda livre nas sondagens e perdem a esperança num dirigente que enveredou pelo caminho do catastrofismo como único modelo de oposição ao governo impensável.Os últimos meses não têm sido nada fáceis para Passos. Habituado a cavalgar a onda do ‘depois de mim o dilúvio’, a realidade veio contradizê-lo. Isso baralhou-o, o desnorte teima em tomar conta das decisões. Agora foi o ‘senador’ Marques Mendes a usar o seu púlpito televisivo para o arrasar.O comentador conhece bem o perfil do visado, no passado estiveram próximos nas lutas travadas. Diz então Mendes que Passos Coelho comporta-se como um cata-vento, isto a propósito da redução da TSU, por defender o contrário com oito meses de diferença.Para lá da pertinência da acusação, importa reter um facto: quando os resultados não surgem, quem lidera está cercado. E condenado.