Um Lot com lata

O 500º aniversário das teses de Lutero é boa altura para lembrar a importância da tradução da Bíblia.

Por José Diogo Quintela | 00:31

As referências bíblicas são comuns em Portugal, embora muitas vezes mal utilizadas, como em acórdãos patetas. Pérolas a porcos, e tal.



António Costa é alguém que conhece a Bíblia e as suas lições. Ainda agora, depois dos incêndios, Costa inspirou-se numa das mais famosas narrativas do Génesis.



Quando Deus incinera Sodoma, instrui Lot e a família para não olharem.



A mulher de Lot não liga e transforma-se numa estátua de sal.



Costa, sábio, imitou Lot e optou por ignorar a devastação causada pelo fogo. Fez bem: sal, nem sequer em lágrimas de crocodilo.