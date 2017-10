Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um Nobel aculturado

Poucos serão mais britânicos do que o [escritor] nascido em Nagasáqui.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Raras foram as ocasiões em que o galardoado com o Prémio Nobel da Literatura mereceu reação tão negativa quanto sucedeu na quinta-feira. Minutos após o anúncio do nome de Kazuo Ishiguro já se tirava senha para enumerar os britânicos supostamente mais dignos desse reconhecimento.



Contra quem assim pensa pouco importa que a obra de Ishiguro fale por si. Alguns dos melhores romances das últimas décadas são fruto do trabalho de um criador de universos e artesão de palavras que diz escrever apenas 80 páginas por ano.



Mas este Nobel da Literatura também é uma inconveniência para os altos sacerdotes do multiculturalismo, pois o filho de japoneses é o resultado da cultura do país em que cresceu. Do amor impossibilitado do mordomo e da governanta de ‘Os Despojos do Dia’ ao colégio interno com um segredo terrível de ‘Nunca me Deixes’ e à Inglaterra de dragões e névoa de ‘O Gigante Enterrado’, poucos serão mais britânicos do que o escritor nascido em Nagasáqui.



Em terra de dragão

Um casal percorre uma terra mantida em paz pelo esquecimento do passado em ‘O Gigante Enterrado’ (Gradiva), mais recente livro de Ishiguro.