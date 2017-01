Um outro grande amigo

Afinal, poder-se-á dizer que o melhor amigo seria ainda outro. O banqueiro Ricardo Salgado foi ontem constituído arguido no âmbito da Operação Marquês, a que tem como principal arguido o ex-primeiro-ministro José Sócrates.O antigo líder do Banco Espírito Santo ficou ontem, outra vez, sem poder sair do País, e sem poder entrar em contacto com os restantes 19 arguidos do referido caso, nomeadamente José Sócrates, um ex-ministro socialista, vários empresários e seus familiares, além do melhor amigo do primeiro, o dos tempos da Covilhã, nos anos 80, Carlos Santos Silva.Ricardo Salgado foi indiciado por factos passíveis de integrarem os crimes de corrupção, abuso de confiança, tráfico de influência, branqueamento e fraude fiscal qualificada, segundo a Procuradoria-Geral da República; mais umas voltas na maratona judicial em que está envolvido aquele de quem já disseram ser o ‘Dono Disto Tudo’ por ter o melhor ‘saco azul’ do País - o que daria para todos.Se fosse vivo, Péricles Andrade Maranhão, o autor da BD ‘Amigo da Onça’, teria aqui oportunidade para se inspirar na criação de um grande antónimo.