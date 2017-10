Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um país perdido

Não é a revolução da floresta e da Protecção Civil que impedirá os fogos no futuro.

Por Luciano Amaral | 00:30

Não admira a insensibilidade das pessoas do Governo à tragédia dos incêndios que caiu sobre o país. Eles vivem na redoma urbana, circulando entre a juventude partidária e as manhas da concelhia do partido, transitando para escritórios de advogados e consultoras. Com alguma sorte, ainda há a réstia de uma actividade universitária e de um doutoramento no estrangeiro (como a ministra Constança), o que já é muito bom, embora ainda longe de tudo.



Estas pessoas desconhecem um país de velhos quase iletrados, de casebres isolados, onde não há água corrente, esgotos ou serviços básicos. De certa maneira, têm razão: esse país morreu e os incêndios apenas confirmam isso. Nem sequer é um problema do interior: tantas cidades do interior se têm modernizado e apresentam uma vida dinâmica. Só que com um custo: o desaparecimento da vida rural circundante.



Este é um problema económico. No tempo em que se demorava oito horas a ir de Lisboa a Bragança, muitas pequenas comunidades isoladas tinham uma razão de ser económica. Os campos estavam cuidados e a floresta estava limpa: a caruma era usada para o estrume, a resina para vender à fabriqueta local. Isso acabou. Hoje, a agricultura viável é de grande escala, industrializada e higienizada.



Não é a revolução da floresta e da protecção civil que impedirá os fogos no futuro, é a devolução de alguma razão de ser a este país perdido. E essa razão de ser só pode ser patrimonial (e turística). Estes descendentes dos pioneiros que colonizaram o interior e construíram das mais belas paisagens do país devem ser protegidos.



Um exemplo: quem hoje vá à Suíça e veja a tradicional vaquinha num prado verdejante, em frente à cabana de madeira, julgará estar a ver uma cena agrícola. Não está, está a ver uma cena patrimonial e turística que homenageia a velha agricultura. É isso, ou esperar por novas tragédias.